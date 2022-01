Unzuverlässige Schnelltests „Omikron wird wohl jeden erwischen“

Braucht es neben den Tests auch schärfere Maßnahmen, wie sie Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits angedeutet hat?

Zu kapitulieren und die Omikron-Welle durchrauschen zu lassen, würde sicher keinen Sinn machen. Die Kliniken arbeiten noch immer am Anschlag, das erlebe ich auch hier in Genf, wo die Infektionszahlen noch einmal deutlich höher als in Deutschland sind. Das liegt nicht unbedingt an schweren Verläufen, sondern an Folgen, die mit der Coronainfektion einhergehen: Ältere Menschen, die krank sind, stürzen vielleicht schneller, bei Diabetikern entgleist die Zuckereinstellung, dazu ist Klinikpersonal zunehmend selbst in Isolation, aufgrund eigener Infektionen, oder um Kinder in Quarantäne zu betreuen. Deshalb dürfen die Krankenhäuser nicht bewusst belastet werden.