Urheberrecht Justizministerium will Upload-Filter weitgehend vermeiden

„Wir konkretisieren die Vorgaben der Richtlinie und fügen neue, innovative Elemente hinzu“, erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch in Berlin. „Upload-Filter werden dadurch weithin überflüssig.“ Man werde auch der Gefahr des „Overblocking“, also des übermäßigen Sperrens von Inhalten, begegnen.