Urlaub „Dieses Jahr wird es unmöglich sein, Geld in der Reisebranche zu verdienen“

An der Tourismusbranche hängen sieben Prozent der Jobs in Deutschland. Was ist nötig, um sie langfristig wieder aufzubauen?

Das wichtigste ist natürlich, dass sich die gesamte Gesundheitssituation verbessert. Bis es einen Impfstoff gibt, wird es immer Leute geben, die nicht reisen wollen. In den nächsten Jahren wird die Nachfrage auf jeden Fall geringer sein, allein wegen der Wirtschaftskrise. Bis der Tourismus wieder auf altem Niveau ist, können Jahre vergehen. Es ist sinnvoll, jetzt sicheren Urlaub zu ermöglichen, allerdings sollten dabei nur Maßnahmen getroffen werden, die schnell wieder rückgängig gemacht werden können. Denn das schlimmste für alle wäre aber ein zweiter Lockdown. Außerdem müssen die Regelungen in den verschiedenen EU-Staaten angeglichen werden: Wenn jedes Land seine eigenen Konzepte verfolgt, verunsichert das Reisende. Wenn man gerne ins Ausland reisen möchte, muss man wissen, was genau einen dort erwartet.