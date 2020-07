Urlaub Wer in Risikogebiete reist, sollte seinen Corona-Test auch selbst zahlen

Die Haltung der Politik ist trotzdem zweischneidig: Zwar lässt sie die Bürger wild in der Weltgeschichte herumreisen, doch gleichzeitig fürchtet sie durch die Urlauber eine steigende Zahl an Coronafällen. Nicht nur in ausgewiesenen Risikogebieten können sich Urlauber anstecken. Auch in europäischen Urlaubshochburgen, am Flughafen und im Flugzeug sind Abstands- und Schutzmaskenregelungen oft passé. Wer am Ballermann feiert, geht ein Risiko ein, auch wenn Spanien prinzipiell nicht zu den Risikogebieten zählt. Wer eng an eng feiert, kann sich aber auch in der Düsseldorfer Altstadt anstecken oder in Berlin. Kostenlose Tests? Warum dann nicht für alle?



Vor dem Entscheid konnten sich Urlaubsrückkehrer in München und Frankfurt freiwillig testen lassen – und zahlten selbst dafür, bis zu 190 Euro pro Test. So war das auch in Ordnung. Wer sich einen Urlaub leisten kann, kann dafür auch selbst aufkommen.