Ursprungszeugnisse: Deutsche Unternehmen nutzen „Anti-Zoll-Pillen“ im Handelsstreit

Angesichts des US-chinesischen Handelsstreits besorgen sich deutsche Firmen in Rekordhöhe sogenannte Ursprungszeugnisse für ihre Waren. Damit können Unternehmen belegen, dass die von ihnen von Deutschland in die USA gelieferten Waren „ihren Ursprung hierzulande oder in einem anderen Drittland haben – und nicht etwa in China“, wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erläutert.