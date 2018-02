Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Diesel-Fahrverbote drohen – das sollten Städte, Dieselfahrer und Hersteller jetzt wissen

Was bedeutet das für die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart?

Bei dem Verfahren in Leipzig ging es konkret um Luftreinhaltepläne in Düsseldorf und Stuttgart. Diese müssen nun so geändert werden, dass die Grenzwerte schnellstmöglich eingehalten werden. In Stuttgart muss eine phasenweise Einführung von Verkehrsverboten geprüft werden.