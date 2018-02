Urteil zu Fahrverbot: Twitter-Nutzer zu Diesel – „Kalte Enteignung“

Das Urteil polarisiert. Das zeigt der Blick in die sozialen Netzwerke. Der Hashtag #Diesel ist am Dienstag das Top-Thema in Deutschland. Viele Nutzer machen ihrem Ärger über mögliche Fahrverbote Luft. Sie stellen praktische Fragen und machen sich Sorgen über ihre eigenen Dieselfahrzeuge.