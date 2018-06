Im Juni dürften den Schätzungen der Experten zufolge rund 2,28 Millionen Menschen ohne Job gewesen sein. Das wären etwa 36.000 weniger als im Mai und rund 194.000 weniger als vor einem Jahr. Die gute Stimmung im Dienstleistungssektor sorge für einen Abbau von Arbeitslosigkeit, sagte Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg. „Vor allem beim Bau ist die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch.“ Die warmen Temperaturen kurbelten unter anderem auch die Nachfrage in der Gastronomie an.

Das verarbeitende Gewerbe sei dagegen nicht gut in das Jahr gestartet, hieß es bei den Experten. Noch zu Jahresbeginn hatten viele Volkswirte geradezu euphorisch auf die kommenden zwölf Monate geblickt. Doch die globalen Risiken ließen viele Hoffnungen schwinden. „Die Exporterwartungen sinken schon seit einigen Monaten“, sagte Holstein.