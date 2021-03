US-Konjunktur „Die Gefahr einer harten Landung für die Finanzmärkte steigt“

Nouriel Roubini ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Stern School of Business der New York University sowie CEO von Roubini Macro Associates.



Die USA sind auf dem Weg in eine K-Konjunktur. Das bedeutet: Wer einen stabilen Vollzeitjob hat, zusätzliche Arbeitgeberleistungen erhält und über ein Finanzpolster verfügt, dem geht es gut, da die Aktienmärkte immer neue Höhen erklimmen. Wer arbeitslos ist oder einen schlechtbezahlten Teilzeitjob als Arbeiter oder im Dienstleistungsgewerbe hat, kämpft in der Regel mit Schulden, niedrigem Vermögen – und sieht sich schwindenden wirtschaftlichen Aussichten gegenüber.