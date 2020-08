US-Militärflughafen Innenminister von Rheinland-Pfalz sieht eine Zukunft für Spangdahlem

Lewentz sieht „keinen rationalen Grund“ für den Abzug der Truppen. Die Landesregierung sei permanent im Gespräch mit Abgeordneten, Militärs und Entscheidungsträgern in den USA. Der Standort Spangdahlem sei aus deren Sicht „technisch so erstklassig, dass man sich fragt, weshalb sollte man da Geld in die Hand nehmen, nur um den Status quo an anderer Stelle zu entwickeln – auch vor dem Hintergrund der großen finanziellen Einbußen durch die Pandemie“.