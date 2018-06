US-Sanktionen: Berlin setzt auf Ausnahmen für EU-Firmen bei Geschäften im Iran

Es gebe für den Iran unabhängig von ökonomischen Argumenten gute Gründe, an den Verpflichtungen des Abkommens festzuhalten. Die EU dränge Iran zudem zu Gesprächen über das umstrittene Raketenprogramm und die Rolle des Landes in der Region. Das Atomabkommen dürfte auf dem am Freitag in Kanada beginnenden G7-Treffen Thema werden, nachdem sich alle Partner gegen die von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene einseitige Kündigung gestellt haben.