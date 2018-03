US-Schutzzölle: Für Merkel darf Protektionismus nicht die Antwort sein

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel warnt davor, als Antwort auf US-Schutzzölle in einen weltweiten Wettlauf nach protektionistischen Maßnahmen einzutreten. Wichtig sei jetzt, das Gespräch zu suchen und eine gemeinsame EU-Haltung zu beziehen, sagte Merkel am Mittwoch in der ARD in Bezug auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Die EU solle aber keine Angst haben, falls nötig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. „Aber wir setzen jetzt im nächsten Schritt erst einmal auf Gespräche“, betonte sie. Deutschland sei durch die Vereidigung der neuen Regierung jetzt handlungsfähiger, das sei eine wichtige Botschaft.