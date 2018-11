US-Visum verweigert Ex-Wirtschaftsministerin Zypries darf nicht in die USA

Brigitte Zypries wollte eigentlich in der ersten Oktoberhälfte nach Kalifornien reisen, geplant war zunächst eine einwöchige Reise ins Silicon Valley gemeinsam mit Mittelständlern, dann eine Woche Urlaub. Dafür hatte Zypries bei der Botschaft ein Visum beantragt und die Auskunft erhalten, alle sei auf gutem Wege. Dann wurde sie kurz vor Reisebeginn informiert, dass die Ausstellung des Visums nicht möglich sein. Nun teilte die amerikanische Botschaft Zypries in einem Schreiben an die „sehr geehrte Antragsstellerin“ mit: „Der Antrag unterliegt einer weiteren administrativen Bearbeitung und/oder Prüfung.“ In anderen Worten: Auch Wochen später steht nicht fest, ob Zypries reisen kann.