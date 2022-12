USA Biden verteidigt Kurs gegen Macrons Kritik und reicht zugleich Hand

Der US-Präsident empfing Macron mit militärischen Ehren am Weißen Haus und richtete am Donnerstagabend (Ortszeit) ein festliches Staatsbankett für seinen Gast aus - mit Hunderten geladenen Gästen, darunter Minister, Abgeordnete, Senatoren, Botschafter, aber auch Prominente aus der Film-, Musik- und Modebranche. Im Anschluss an das Programm in Washington will der französische Präsident am Freitag nach New Orleans weiterreisen. Die Gegend im Süden der USA ist besonders französisch geprägt.



