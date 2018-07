USA-Russland-Gipfel: Bundesaußenminister Maas warnt Trump vor einseitigen Deals mit Putin

BerlinBundesaußenminister Heiko Maas warnt US-Präsident Donald Trump vor Vereinbarungen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin auf Kosten der westlichen Verbündeten. „Einseitige Deals zulasten der eigenen Partner schaden am Ende auch den USA“, sagte Maas der Zeitung „Bild am Sonntag“. „Wer seine Partner vor den Kopf stößt, der riskiert, am Ende als Verlierer dazustehen.“