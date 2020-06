Varta: Bund und Länder fördern Batteriezellfertigung mit Millionenbetrag

Der Bund, Bayern und Baden-Württemberg unterstützen den Ausbau der Batteriezellfertigung beim schwäbischen Hersteller Varta mit 300 Millionen Euro. Die Förderbescheide sollen am Dienstag am Firmensitz in Ellwangen überreicht werden, wie die Wirtschaftsministerien der beiden Länder und des Bundes mitteilten.