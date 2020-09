VDMA-Präsident zur Elektromobilität „Wir haben uns in einem Dschungel von Dirigismus und Ideologie verlaufen“

Also kurz gesagt: Wer heute noch Vergaser für Benzinmotoren baut, der kann nicht mit der Hilfe des privaten Fonds rechnen?

Es wird zumindest schwer, vor allem im deutschen Markt. Andere Länder geben den Verbrenner ja noch nicht so schnell auf wie wir. Generell gilt aber: Ob ein Unternehmen Zukunft hat oder nicht, soll der Markt entscheiden und nicht ein Minister oder eine Regierung. Der Staat sollte auch in der Krise der Versuchung widerstehen, sich dem Strukturwandel in der Autoindustrie mit Hilfe des Steuerzahlers entgegenzustemmen. Er sollte nicht aus lauter Angst vor Arbeitsplatzverlusten in einem Bundestagswahljahr Unternehmen finanzieren, die nicht zukunftsfähig sind.