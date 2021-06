Vektorimpfstoff Johnson & Johnson: Wird der Ladenhüter zum neuen Liebling?

Eine gut laufende Hausarztpraxis könne durchaus 12.000 Patientinnen und Patienten und mehr in der Kartei haben – und wer nicht zu den ersten beiden Prioritätengruppe gehöre oder einen Termin im Impfzentrum bekommen habe, wende sich nun an seinen Hausarzt, erklärt Weigeldt: „Bei uns mangelt es aber nicht an Terminen, sondern an Impfstoff.“



Mehr zum Thema: Die Politisierung der Pandemie macht in den USA auch vor den Impfnachweisen nicht halt. Vor allem Konservative lehnen „Impfpässe“ ab. Um sie tobt nun die nächste Schlacht im Kulturkrieg um Covid-19.