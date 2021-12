Verabschiedung der Kanzlerin nach 16 Jahren Sie spielt uns einen Zapfen-Streich

Die diszipliniert Demütige in Merkel hat sich wohl zu Beginn den Choral gewünscht: Großer Gott, wir loben dich. Schon ziemlich alt und ein echter Gottesdienstklassiker, 1771 von Ignaz Franz verfasst. Danke sagen also. Das Stück wird gerne auch ökumenisch gesungen und ist dabei der Kanzlerin ähnlich, die ja immer mal untypisch zu verbinden wusste. Als Ostdeutsche, die das ganze Deutschland und ihre auch eher westdeutsch geprägte Partei, die CDU, zu regieren wusste. Und dabei von Konservativen immer mal als Sozialdemokratin im Kreise der Christdemokraten kritisiert wurde. Das Kirchenlied wird oft zu freudigen Anlässen, zum Dank und zum Jahresschluss gespielt. Passt also.