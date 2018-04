Veranstaltung Europa-Politik: „Das wäre mit der FDP nicht möglich gewesen“

Das will Buschmann nicht auf sich sitzen lassen. Es könne nicht die Aufgabe der deutschen Politik sein, sich selber die Frage zu stellen, wie man die eigenen Positionen in der Globalisierung und dem internationalen Wettbewerb schwäche, antwortet er. Man müsse sich stattdessen fragen, wie Deutschland und seine Nachbarn in der heutigen digitalen und globalisierten Welt in die Lage versetzt werden, Wertschöpfung und Wohlstand zu generieren, und so einen Sozialstaat und Infrastruktur zu finanzieren.