Verbändegipfel bei Altmaier „Jeder Tag des Lockdowns treibt weitere verzweifelte Unternehmer in die Insolvenz“

Die als alternativlos präsentierte Strategie des Schließens findet zwar weiterhin eine Mehrheit unter den Bürgern – in der Wirtschaft insgesamt jedoch immer weniger und in betroffenen Branchen schon gar nicht. „Die Politik ist in der Coronakrise festgefahren, sonst würde man nicht über immer neue Lockdown-Varianten fabulieren. Gleichzeitig passiert an den wichtigen Stellschrauben Testen, Impfen und Nachverfolgung zu wenig“, sagte Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Familienunternehmerverbandes, der WirtschaftsWoche. „Jeder Tag des Lockdowns treibt weitere verzweifelte Unternehmer in die Insolvenz. Deshalb muss sich der Wirtschaftsminister stärker für Lockerungen statt für weitere Lockdowns einsetzen.“