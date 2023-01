Der Bauernpräsident forderte Veränderungen an den Plänen. „Sonst wird sich der Trend zu Verlagerungen ins Ausland verstärken, den wir schon haben.” Binnen zehn Jahren sei der Schweinebestand in Deutschland um 5,8 Millionen Tiere geschrumpft, in Spanien gebe es 7,4 Millionen mehr. „Wenn wir so weitermachen, werden wir zum Importland, und das kann es nicht sein.” Dabei ist die Lage ohnehin kritisch, auch wenn Preise wieder gestiegen sind. „Die waren aber vorher so katastrophal, dass viele Betriebe schon reagieren mussten”, sagte Rukwied. Im vergangenen Jahr seien weitere 1900 Betriebe verloren gegangen, so dass es noch 16.900 schweinehaltende Betriebe in Deutschland gibt.