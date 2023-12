Verbraucher zahlen drauf Haushalt beschlossen: So viel teurer werden jetzt Tanken, Heizen und Strom

Die Förderung für Elektroautos soll früher enden als bislang geplant. Wann genau, ließ die Koalition jedoch bislang offen.



Die Regierung pocht dennoch darauf, dass der neue Haushalt auch entlaste. Dabei geht es jedoch hauptsächlich darum, dass vorher geplante Entlastungen nicht gekippt wurden. So hob Scholz hervor, dass die beschlossenen Lohn- und Einkommensteuer-Entlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro bestehen blieben. „Bei denen bleibt es. Und das betrifft kleine, mittlere Einkommen“, sagte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“.