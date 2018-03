Verbraucherportale: Länder wollen Online-Rechtsberatung regulieren

Kadelbach betont dagegen, Kundenorientierung und Transparenz über Kostenrisiken seien zentrale Elemente von Legal Tech. „Der Verbraucher kann von Beginn an die Vorteile und Kosten der Leistung klar erkennen und selbst abwägen, ob er diese in Anspruch nehmen möchte.“ Zudem landeten Fälle, , erklärt er weiter, die nicht im ersten Schritt zu einer Einigung führen, über eigene Anwälte vor Gericht. „Wir scheuen also keineswegs den Weg in den Gerichtssaal“, sagte Kadelbach. „Im Gegenteil: Durch uns werden auch die Fälle verhandelt, bei denen der Verbraucher ohne Unterstützung den Kürzeren ziehen würde.“