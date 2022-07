Verbraucherpreise Lindner: Massive Steigerung der Staatsausgaben wäre falsch

Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen am Montag beim Auftakttreffen der „Konzertierten Aktion“ beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Pläne für diese „gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation“ angekündigt. Auch Vertreter der Bundesbank sollen dabei sein. Die „Konzertierte Aktion“ hat ihr Vorbild in ähnlichen Gesprächen in den 1960er und 1970er Jahren.