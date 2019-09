Verbrechen: Unionsfraktion will Kampf gegen Clankriminalität verschärfen

Sollte das Bundeslagebild „Organisierte Kriminalität 2018“, das das Bundesinnenministerium in den nächsten Tagen vorstellen will, eine ähnliche Dimension der Clankriminalität ausweisen, solle sich die Unionsfraktion für mehr Geld im Haushalt einsetzen, um den Personalbestand entsprechend aufstocken zu können. Das Bundeslagebild will erstmals auch die kriminellen Aktivitäten von palästinensisch-libanesischen Großfamilien sowie von Mhallamiye-Kurden (Kurden aus dem Libanon) darstellen.