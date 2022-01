Verdacht auf Darmverschluss Brasiliens Präsident Bolsonaro wieder im Krankenhaus

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montag mit Verdacht auf einen neuen Darmverschluss ins Krankenhaus gebracht worden. Der 66-Jährige habe im Urlaub ein „Unwohlsein im Unterleib“ verspürt, teilte die Regierung mit. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals g1 wurde er daraufhin aus seinem Urlaubsdomizil an der Küste im Süden des Landes in eine Klinik nach São Paulo geflogen. Der Mitteilung der Regierung zufolge geht es dem Präsidenten gut. Weitere Angaben soll es erst nach den Untersuchungen geben.