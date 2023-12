Verdacht der Russland-Spionage Verteidiger in BND-Prozess erhebt Vorwürfe

20. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Vertreter der Anklage, der Vorsitzende Richter und andere Richter und Gerichtsmitarbeiter am Kammergericht Berlin. Bild: Bild: dpa

Im Prozess gegen einen BND-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Russland-Spionage hat die Verteidigung Zweifel an den Ermittlern und am Verfahren geäußert. Zudem werde sein Mandant in „folterähnlicher Einzelhaft” festgehalten, sagte Verteidiger Johannes Eisenberg am Mittwoch vor dem Kammergericht Berlin. Das Gericht und die Bundesanwaltschaft wiesen die Vorwürfe zurück.