Verdi Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Länder werden fortgesetzt

An diesem Samstag setzen die Gewerkschaften Verdi und dbb mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die Tarifverhandlungen für für Beschäftigte unter anderem in Unikliniken, Schulen, Kitas und bei der Polizei fort. Beide Seiten kommen in Potsdam zur dritten und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde zusammen.