Vereinte Nationen: Baerbock führt Gespräche über deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Das kündigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin an. Man rede aber auch mit anderen Regierungen über das Thema. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung für einen ständigen deutschen Sitz in dem wichtigen Gremium der Vereinten Nationen geworben.