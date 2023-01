Vereitelter Terrorplan Terrorexperte: Deutschland abhängig von US-Geheimdiensten

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

Laut dem Terrorismus-Experten Peter Neumann müssen verschiedene extremistische Bedrohungen gleichzeitig bekämpft werden. Bild: Bild: dpa

Der Terrorismusexperte Peter Neumann weist darauf hin, dass bei fast jedem aufgedeckten Terrorplan der vergangenen Jahre der entscheidende Hinweis von US-Geheimdiensten gekommen sei. Deutschland sei auch bei der Terrorismusbekämpfung im Inneren nach wie vor sehr abhängig von Amerikas Geheimdiensten. „Eigentlich sollte das die Konsequenz haben, dass man hier in Deutschland selbst versucht, solche Fähigkeiten aufzubauen, um diese Abhängigkeit zu verringern”, sagte der Professor am King's College in London am Sonntag bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im bayerischen Kloster Seeon.