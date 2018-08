Verfassungsbeschwerden: Bundesverfassungsgericht bestätigt Vereinsverbote gegen Neonazis und Hamas-Helfer

In allen drei Fällen seien mildere Mittel nicht in Betracht gekommen, hieß es zur Begründung. Die IHH hatte laut Verfassungsschutz Millionenspenden an Sozialvereine der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas überwiesen. Die HNG war mit rund 600 Mitgliedern der größte bundesweit tätige Neonazi-Verein.