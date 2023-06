Verfassungsgericht Nachtragshaushalt auf dem Prüfstand: „Heftiges Programm”

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Eine Haushalts-Entscheidung ist vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Bild: Bild: dpa

In Notlagen wie einer Pandemie darf der Staat trotz Schuldenbremse Kredite aufnehmen - aber darf er auch Gelder zur Bekämpfung der Corona-Krise umschichten in Fonds zum Klimaschutz? Mit dieser Frage hat sich das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch beschäftigt. „Wir haben ein heftiges Programm vor uns”, sagte die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, zu Beginn der Verhandlung in Karlsruhe.