Verfassungsrechtler Michael Brenner: „Man hat den Kommunen mit den Fahrverboten einen Bärendienst erwiesen“

Und zwar…?

Man könnte an den Eingangsstraßen zur Fahrverbotszone die Fahrzeuge scannen, beispielsweise die Kennzeichen, und so direkt erkennen, ob es sich bei dem Fahrzeug um ein verbotenes Diesel-Modell handelt. Ähnlich wie bei den Mautbrücken auf Autobahnen, wo Kameras die Nummernschilder erfassen. Fährt ein nicht zugelassener Diesel in die Fahrverbotszone, könnte ein Signallicht aufleuchten oder ein Knöllchen verhängt werden.