Verfassungsschutz AfD in Sachsen ist gesichert rechtsextremistisch

08. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Landesverband der AfD in Sachsen gilt laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Bild: Bild: dpa

Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. „An der rechtsextremistischen Ausrichtung der AfD Sachsen bestehen keine Zweifel mehr”, erklärte Dirk-Martin Christian, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, am Freitag in Dresden. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband mit einer solchen Einstufung. In Sachsen war die AfD zunächst ein Prüffall, seit Februar 2021 ein Verdachtsfall.