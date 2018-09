Verfassungsschutz: Keine rasche Entscheidung zu möglicher AfD-Observierung zu erwarten

Am Wochenende haben Anhänger der AfD und der rechten „Bürgerbewegung Pro Chemnitz“ gemeinsam in der sächsischen Stadt demonstriert. Kritiker werfen der AfD seit Jahren vor, sich nicht klar von rechtsextremistischen Strömungen abzugrenzen. Dies gilt insbesondere für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der am Wochenende unter den Demonstranten war. SPD-Politiker fordern, die AfD müsse von Verfassungsschutz observiert werden, während Unionspolitiker sich in dieser Frage skeptisch zeigten.