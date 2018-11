Verfassungsschutz Maaßen will CDU-Mitglied bleiben – und erteilt der AfD eine Absage

07. November 2018 , aktualisiert 07. November 2018, 13:30 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach harscher Kritik an seiner Abschiedsrede bot ihm die AfD ein parteipolitisches Zuhause an. Maaßen aber lehnt ab – und will der CDU treu bleiben.