Verfassungsschutz Maaßen wird zum Staatssekretär befördert

Im Streit um Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat sich die SPD durchgesetzt. Der 55-Jährige muss seinen Posten an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz räumen, wie die Bundesregierung nach Beratungen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Dienstag mitteilte. Die SPD hatte Maaßens Ablösung wegen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz gefordert. Maaßen wird jedoch nicht in den Ruhestand versetzt, sondern steigt auf: Er soll Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden. Innenminister Horst Seehofer schätze Maaßens Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit, erklärte die Bundesregierung. Er werde dort aber nicht für die Aufsicht über den Verfassungsschutz zuständig sein.