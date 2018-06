Verfassungsschutz warnt: Mehr Cyber-Angriffsflächen in Deutschland

Das Internet der Dinge trägt nach Einschätzung von Maaßen massiv am Wachstum der potenziellen Angriffsflächen für Cyberkriminelle bei. „Das Internet of Things entwickelt sich zunehmend zu einen Internet of Threats“, sagte Maaßen. Am Ende könne das auch zu eine Bedrohung für freie Demokratien werden. Die Demokratie müsse aber auch im Internet wehrhaft bleiben.