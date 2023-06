Verfassungsschutz warnt Vorsicht, Feind rüstet mit: Wachsende Ausspähgefahr im Verteidigungssektor

Nicht immer geht es so glimpflich aus wie an der Universität Augsburg. Ein russischer Doktorand, der an Treibstofftanks für die Ariane-Rakete forscht, hatte Informationen gesammelt und an einen vermeintlichen Diplomaten des russischen Generalkonsulates in München weitergegeben. 2500 Euro bekam der Doktorand für das Material zu den Luft- und Raumfahrtprojekten – er wurde jedoch entdeckt.