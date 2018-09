Verfassungsschutzpräsident Koalitionsspitzen vor Neuverhandlung im Fall Maaßen

„Wir haben uns alle drei geirrt“, sagte sie am Nachmittag in Würzburg. Die SPD-Chefin will nicht nur über die Personalie Maaßen sprechen, sondern über die Zusammenarbeit in der Koalition insgesamt. Die SPD wolle die Arbeit in der Koalition erfolgreich fortführen. „Wir müssen deshalb noch einmal zusammenkommen, um gemeinsam darüber zu beraten“, schrieb sie an Merkel und Seehofer.“ Nahles hatte noch am Donnerstag erklärt, sie wolle den Fortbestand der Koalition nicht aufs Spiel setzen: „Ich bin nicht bereit, wegen einer Personalentscheidung von Herrn Seehofer unsere Regierung in den Abgrund zu stürzen.“