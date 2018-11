Verfassungsschutzpräsident So viel Geld bekommt Maaßen im Ruhestand

Statt ins Innenministerium wechselt Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nun doch in den einstweiligen Ruhestand. Als Auslöser galt bislang eine Brandrede, die er in Warschau vor anderen Geheimdienstchefs gehalten und dann ins Intranet gestellt hatte. Nun heißt es stattdessen, Maaßen habe selbst um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten. Wie dem auch sei, finanziell muss Maaßen auch als Pensionär nicht darben.