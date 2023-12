Verfassungsurteil in Berlin Sahra Wagenknecht und die Linken können aufatmen

Bei einer vollständigen Wiederholung der Bundestagswahl hätte vor allem die Linkspartei das Nachsehen gehabt. Sie war bundesweit unter fünf Prozent geblieben, hatte aber in drei Wahlbezirken jeweils ein Direktmandat errungen und war nur wegen der Grundmandatsklausel mit 36 Abgeordneten in den Bundestag eingezogen. Zwei dieser Direktmandate liegen in Berlin: Der von Gesine Lötzsch in Lichtenberg und der von Gregor Gysi in Treptow-Köpenick. Die Wahl in Lötzschs Bezirk wurde vom Verfassungsgericht nicht beanstandet, die in Gysis Wahlkreis nur in sechs von 200 Stimmbezirken. Da Gysi aber seine Wahl mit rund 20 Prozent Vorsprung gewonnen hatte, ist auch bei der Wiederholung nicht mit einer gravierenden Veränderung zu rechnen.