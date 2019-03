Vergleich mit Nachbarstaaten: Warum Deutsche deutlich öfter zum Arzt gehen

In dem jüngst veröffentlichen repräsentativen Arztreport 2019 beschreiben Wissenschaftler, wie im Gesundheitssystem manchmal mehr die formalen Regeln bestimmen, wer in der Praxis auftaucht und weniger die Schwere einer Erkrankung. Der Autor der Studie im Auftrag der Barmer-Krankenkasse, Thomas Grobe, beschreibt dafür einen Tag, an dem jeder elfte Einwohner des Landes in einer Arztpraxis saß oder zumindest die Chipkarte dort registrieren ließ: Der 3. April 2017 – Daten von 2018 gibt es noch nicht. Der Studienleiter vom Aqua-Forschungsinstitut sagte der WirtschaftsWoche, an jenem Frühlingsmontag 2017 seien 8,71 Prozent der Einwohner, also mehr als sieben Millionen, im Wartezimmer gewesen. „Wir haben dreimal kontrolliert“, beschreibt der zunächst selbst erstaunte Ökonom. Keine Grippewelle sei Grund für den Patientenpeak gewesen, sondern eher die Anreize zum Abrechnen. „Versicherte gehen eher am Anfang des Quartals zum Arzt. Viele Praxen bestellen sich die Patienten gleich zu Beginn“, sagt Grobe. Denn Haus- und Fachärzte bekommen für Routineleistungen nur eine Pauschale je Quartal – egal, ob ein Patient einmal mit einem Infekt da war oder später noch eine Krankschreibung braucht. Hat der Arzt also die Terminwahl zwischen Ende März oder Anfang April, wählt er eher letzteres. Versicherte gehen zudem eher am Montag zum Arzt als an anderen Wochentagen. Am 3. April 2017 war zudem Ostern nicht mehr fern. Statt also in den Osterferien zum Arzt zu müssen, tauchten gerade Familien verstärkt in der Woche vorher auf.