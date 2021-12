Verhalten in der Coronapandemie „Ein Wohlfahrtstaat funktioniert nicht mehr, wenn es zu viele Trittbrettfahrer gibt“

Was haben Sie in dieser Pandemie über das Verhalten von Menschen und Gruppendynamiken neu gelernt?

Krisen fördern fundamentalistisches Verhalten. Gleichzeitig aber müssen wir in einer Pandemie das gesamte Ökosystem betrachten: Was wirkt wie und hat wo mittelfristig welche Nebenwirkungen? Als liberale Ökonomin glaube ich nach wie vor an das Prinzip der „Freiheit auf dem Markt in Verbindung mit dem sozialen Ausgleich“.