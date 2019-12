„Verhaltener Ausblick“ Deutsche Industrie steckt in Rezession fest

Was der deutschen Wirtschaft im November noch gelungen ist, das schafft die Industrie nicht: Sie schliddert nämlich nicht so gerade an der Rezession vorbei, sondern steckt bereits mittendrin. Im November ist ihr Auftragsbestand abermals zurückgegangen, wie aus einer Mitteilung des Ifo-Instituts hervorgeht. Der entsprechende Index sackte von minus 4,0 auf minus 9,3 Punkte.