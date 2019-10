Verhandlungen Entwurf für Brandenburger Koalitionsvertrag liegt vor

So soll eine Milliarde Euro in die Infrastruktur investiert werden. Zudem wollen die künftigen Koalitionäre mehr Stellen für Polizei und Justiz schaffen, Millionen in den Ausbau der Pflege stecken, weitere Kita-Jahre beitragsfrei stellen und eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaserinfrastruktur bis 2025 erreichen.