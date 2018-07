Verhandlungsexperte zur Koalitionskrise „Kein Gewinner, nur Überlebende“

WirtschaftsWoche: War es verhandlungstaktisch klug von Horst Seehofer, seinen Rücktritt ins Spiel zu bringen?

Thorsten Hofmann: In einer Verhandlung geht es immer einerseits um die Sachebene und andererseits um die Beziehungsebene der Verhandlungsparteien. Der jetzigen Krise ist ein jahrelanger Streit und ein jahreslanges aneinander Abarbeiten von Merkel und Seehofer vorausgegangen. Beide haben ja seit rund 14 Jahren in verschiedenen Funktionen unmittelbar miteinander zusammen. Aber eben nicht so, dass von einer vertrauensvollen Beziehung gesprochen werden kann. Ihre Beziehungsebene wurde in den letzten Jahren noch deutlich zerrütteter durch den Streit um die Asylpolitik. Im Wahlkampf hat man das Thema halbwegs zugekleistert. Nun hat sich der Konflikt wieder zugespitzt. In Konfliktmodellen unterscheidet man verschiedene Ebenen. Die unterste ist: „gemeinsam in den Abgrund“. Sie entsteht in einer Lose-Lose-Situation, wenn es mir egal geworden ist, was mit mir passiert, solange ich nur meinen Kontrahenten auch beschädige. An dieser Schwelle steht Seehofer gerade.