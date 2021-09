Verhandlungsspezialist über Regierungsbildung „Die nötige Eskalation ist bereits im Gange“

Derjenige, der es nicht ins Kanzleramt schafft, ist nur noch einfaches Bundestagsmitglied.

Für Union und SPD gilt: The winner takes it all. Wer das jetzt nicht holt, wird in den nächsten vier Jahren Opposition machen. Scholz hat die SPD aus dem Keller gezogen und ist in einer etwas besseren Position. Für Laschet heißt es nach dem Grabenkampf mit Söder und diesem schlechten Ergebnis: Entweder holt er den Pott oder er ist weg.