Verkehr: 53 Prozent mehr Passagiere: 9-Euro-Ticket füllt im dritten Quartal Nahverkehrszüge

Die Passagiere legten auch längere Strecken zurück. Die Beförderungsleistung in Personenkilometern - die die von allen Fahrgästen gemeinsam zurückgelegten Kilometer misst - stieg im Eisenbahnnahverkehr um ein Viertel zum Vorquartal. Gemessen am Vorjahreszeitraum gab es sogar ein Plus von 87 Prozent.